Ja de per si el rival als vuitens de final de la Lliga de Campions, el Chelsea, és exigent per a l'Atlètic (21h, Movistar), que competeix aquest vespre contra ell i les circumstàncies a Bucarest, lluny del seu territori, per les restriccions d'entrada de l'equip anglès a Espanya. Simeone té baixes, sobretot al lateral dret, on no seran ni Trippier, sancionat, ni Vrsaljko, amb molèsties, ni l'alternativa a tots dos, Carrasco, lesionat. Avui també hi ha el Lazio-Bayern.