David Bigas: «Si les condicions ho permeten i hi ha opció, l'objectiu és complir amb el full de ruta»

Regidor d'Esports i Agricultura de Peralada. Gairebé dos anys després d'entrar al consistori, el peraladenc fa balanç de la seva gestió al capdavant de la regidoria d'Esports, un full de ruta condicionat per la pandèmia actual. A més, Bigas continua en actiu com a jugador de la Unió Esportiva Llagostera de Segona B.

El peraladenc David Bigas Vargas, nascut a Figueres, el 19 de juny del 1994, és la cara visible de l'esport del municipi. Al capdavant de la regidoria d'Esports, la pandèmia ha condicionat significativament el programa de govern per la necessitat de «prioritzar recursos» en aquests moments tan estranys.

Quin balanç pot fer d'aquests gairebé dos anys al capdavant de la regidoria d'Esports?

Considero que va ser molt positiu abans de la pandèmia. Si parlem d'instal·lacions esportives, el pavelló rendia molt bé amb un gimnàs i unes activitats dirigides que van funcionar molt bé. Fins i tot vam fer una compra de bicicletes estàtiques per poder cobrir la demanda que teníem. Un cop entro a la regidoria, la intenció és fer una ampliació del pavelló i tenir una nova opció. Ara mateix, hem de prioritzar l'institut, tindrem aquesta possibilitat i, de moment, amb la pandèmia, hem d'aparcar altres temes.

Hi ha altres projectes que hagi aturat la pandèmia?

Dins el programa electoral d'aquests quatre anys fins al 2023, teníem pensat fer una o dues pistes de pàdel a Peralada, i estàvem valorant diferents ubicacions. Volem millorar la nostra oferta amb aquest esport que tant agrada ara mateix. Però ara els recursos s'han de prioritzar més que mai.

Creu que les entitats esportives del municipi podran aguantar els cops d'aquesta situació?

Hauria de funcionar tot de forma estable a partir d'ara. El futbol disposa de tres camps i espai suficient per funcionar. Al pavelló hi ha el patinatge i el bàsquet i l'horari se l'han de partir.

Quines actuacions s'han fet al camp de Vilanova de Peralada?

La intenció era millorar les instal·lacions perquè no és lògic tenir un espai com aquell sense donar-li el rendiment que mereix. Ja es va renovar el circuit d'aigua abans de la meva arribada i calia fer-hi més millores per aprofitar la inversió inicial. L'equip de govern ha volgut millorar tant com s'ha pogut el camp, els vestuaris, el circuit d'aigua, la fossa sèptica i altres per aprofitar millor el camp. Ens vam poder acollir a una subvenció de la Diputació de Girona per millorar el paviment i tota la resta de partides. A part, no hi ha rec i, com que hi havia molts espais irregulars, s'han millorat les condicions del terreny de joc amb sorra i maquinària. I un tractament de la mala herba que sobrava per poder segar i s'ha notat la millora.

El dia a dia de la cartera d'esports deu ser radicalment diferent de la d'agricultura.

La diferència és que aquesta última no ha parat en cap moment de la pandèmia, i la primera sí. Quan les instal·lacions estan tancades, l'activitat queda reduïda gairebé al mínim. Si tens un servei és per poder respondre a les entitats i els usuaris, tot i la reducció de les despeses amb tot tancat, però nosaltres volem donar resposta.

També és jugador de la Unió Esportiva Llagostera i forma part del teixit esportiu. Creu que es farà algun pas enrere, o sempre hi ha el risc?

Penso que no pararem de nou. Si fem bondat per Setmana Santa, que són les festes més properes, no hi hauria d'haver cap problema. Hem de seguir fent les coses ben fetes, fer bondat, i tot anirà bé per a molts sectors.

El gimnàs de Peralada sempre ha estat un èxit amb gent de fora el municipi, fins i tot. La intenció és recuperar-ho?

És veritat que, ara mateix, estem limitats perquè no podem donar activitats dirigides per la situació actual i l'aforament està limitat al 30%. Seguim tots els protocols per poder protegir els usuaris i tenir-ne la traçabilitat, i la intenció és acabar-ho recuperant. Jo mateix coneixia a gent que hi anava i ara no poden. Sembla que la cosa es podrà remuntar, però cal temps i paciència.

Creu en la supervivència dels clubs del municipi l'endemà de la pandèmia?

L'Ajuntament intentarà ajudar a totes les entitats de Peralada dins les seves possibilitats i sempre que es pugui.

Què li agradaria reprendre quan tot això passi?

Si les condicions ho permeten i hi ha opcions, complir amb el pla de govern, el full de ruta que teníem abans de la pandèmia. Esperem que tot pugui tirar endavant amb el pas dels dies. Sobretot, el més important en aquests moments, és complir amb les normatives i intentar superar aquesta situació.