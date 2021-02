Sascha i Salvans són baixa al Llagostera contra l'Espanyol B

Partit d'esperances a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol (12.00 h). El Llagostera, que tot i caure a les posicions de lluita pel descens, encara el duel a només un punt de les posicions d'ascens. Una classificació que demostra setmana rere setmana que tot pot variar fins a l'última jornada. Els del Gironès, d'aquesta manera es desplacen fins al camp del filial de l'Espanyol, amb l'únic objectiu de sumar tres punts que li permetin seguir escalant posicions a la taula. Però no serà gens senzill. Enfront tindrà l'Espanyol B, un rival que segons Alsina «és el conjunt més en forma de la Lliga i és molt vertical en les transicions ofensives». A més, l'entrenador afegeix que «és evident que hi ha molta igualtat, però la nostra motivació sempre ha estat molt gran». Alsina no podrà comptar amb Viale, lesionat de llarga durada, amb Sascha, per sanció, ni amb Salvans, cedit per l'Espanyol i perjudicat per la clàusula de la por.