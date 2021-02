Pau Gasol torna al Barça fins a final de temporada

El pivot català Pau Gasol tornarà a jugar amb el Barça fins a finals de temporada amb l'objectiu d'ultimar la seva posada a punt per disputar amb la selecció espanyola els propers Jocs Olímpics de Tòquio, segons van confirmar a EFE fonts properes a l'operació.

Als seus 40 anys, Gasol porta gairebé els dos últims recuperant-se d'una fractura de l'escafoide del peu esquerre del qual sembla estar recuperat, tot i que el club català, que no va voler ni confirmar ni desmentir l'operació, està pendent que el jugador passi el preceptiu reconeixement mèdic per tancar l'operació.

De fet, el Barça té fins al proper 24 de febrer per inscriure en l'Eurolliga al pivot de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), que no cobrarà per tornar a vestir de blaugrana el que resta de temporada.

Per tant, l'arribada del dues vegades campió de la NBA (ho va aconseguir en ambdues ocasions amb Los Angeles Lakers) sembla imminent.

En el conjunt blaugrana, al qual tornarà gairebé 20 anys després de deixar l'entitat rumb a la lliga professional nord-americana, es retrobarà amb l'ala-pivot montenegrí Nikola Mirotic, amb qui ja va coincidir en els Bulls de Chicago i li uneix una gran amistat.