L'Olot rep l'Andorra amb baixes importants al darrere

Partit amb nom de final el que es viurà avui a Olot (16.30 h). L'equip de Gabri ocupa l'última posició del subgrup i ha vist com, aquest passat dimecres el penúltim classificat, el Prat, aconseguia un punt en un partit ajornat contra el Barça B. A més, el conjunt garrotxí veu a 7 punts la setena posició, que marca l'Espanyol B amb 19 punts. Avui, en la visita de l'Andorra, els locals intentaran assolir aquesta victòria tan necessària que des de l'arribada del nou entrenador, encara no s'ha vist. Per fer-ho haurà de superar el conjunt d'Eder Sarabia, que és el segon classificat del subgrup amb 26 punts i que té un avantatge considerable respecte al quart classificat.

L'Olot té les baixes d'Alan Baró, que continua en procés de recuperació, de Carles Mas, que ha tornat a sentir molèsties, i els dubtes d'Escoruela i Vivancos. Gabri considera que «és primordial sumar una victòria i tres punts més».