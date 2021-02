El Figueres juga amb el Vilassar sense Bech ni Ayala

Partit clau de la Unió contra el Vilassar (12.00 h). Els de Salamero saben que una victòria els allunyaria de les posicions de baix, i a més, els aproximaria als llocs nobles i de play-off d'ascens. Una única desfeta del Figueres en els darrers deu partits, mantenen el bloc de l'Alt Empordà en una dinàmica totalment positiva. El duel, però, no serà fàcil. Al davant tindrà un rival que ha vist com els seus darrers dos partits eren ajornats. Tot i això, les sensacions dels del Maresme són del tot bones i encadenen deu partits consecutius sense conèixer la derrota, des de la jornada 3, en la que van perdre a casa contra la Fundació Esportiva Grama (0-2). A partir d'aquí, tot són empats i victòries. El Figueres recupera Bastidas i Tarrenchs, mentre que Coto és dubte i Ayala, per sanció, i Bech, per lesió, són baixa. Granero, lateral dels figuerencs, creu que «el matx és de les últimes ocasions per optar al play-off. A partir d'ara cada partit és una final».