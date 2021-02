Empat sense gols entre Peralada i Girona B en una gran demostració tàctica

Tothom com a casa. Per més rivalitat que hi pugui haver entre dos equips que lluiten pels seus objectius, la relació entre el Peralada i el filial del Girona sempre serà especial -per l'acord de filiació que van tenir fins a la temporada 2018-19. Cares conegudes, nostàlgia i emoció en un derbi tan vibrant com igualat. Només els petits detalls podien decantar la balança, però ningú va cedir. A mes, cal afegir que el conjunt blanc-i-vermell afrontava el seu tercer partit de la setmana. Després d'una veritable demostració tàctica al mig del camp, xampanyers i gironins es reparteixen els punts per seguir avançant a la classificació. Els d'Albert Carbó són cinquens amb 21 punts, mentre que els d'Axel Vixuete segueixen líders amb els mateixos punts que el Cerdanyola -que té dos duels ajornats (29).

Calia cuidar la pilota i trenar les jugades amb seny. Era la premissa de Carbó i Vizuete. I va fer-se evident des del principi. En conseqüència, el joc va concentrar-se al mig del camp i d'ocasions clares n'hi va haver ben poques. Va arribar més a l'àrea contrària el Peralada, fent suar de valent a Joel Bona per la banda esquerra. Josu va posar a prova la defensa blanc-i-vermella després de rebre una assistència d'Arnau Ortiz, però aquesta va estar atenta per no deixar-se sorprendre (min. 10). Tampoc va cedir el porter Jona, atrapant un xut tou de Buba. Per la seva part, el Girona B intentava apofitar-se la bona sintonia entre Gonpi i Pau Víctor. Tot i que tampoc aconseguien perforar la defensa xampanyera. En una de les accions, l'esfèrica va acabar a córner i Pachón va badar quan va tenir l'oportunitat. Coto també va tenir opcions, tot i que no va poder controlar bé l'assistència de Josu i Dan va rebutjar-la.

A la segona part va pujar l'emoció. Ningú volia conformar-se amb l'empat ni estaria disposat a cedir. Buba va intentar-ho davant d'un Jona solvent, mentre que Sulei va topar amb el travesser.