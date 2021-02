Dos gols de Granero fan caure el Figueres contra el Vilassar

Nou partit sense guanyar per un Figueres que va caure (2-1) al camp del Vilassar i ja suma quatre jornades sense sumar els tres punts. Els maresmencs es van avançar en el marcador gràcies a la diana de Granero, que va fer doblet. Usman va ser el golejador dels figuerencs.

El Figueres va anar a Vilassar amb l'intenció de trencar els mals resultats que atravessa l'equip. Des de l'inici van voler fer-ho notar. Ben aviat van poder posar-se per davant en el marcador si Dani Gómez o Usman haguessin tingut més punteria. No obstant això, la més clara va ser un u contra u de Maureta dos minuts abans que els locals superessin Andrés en la primera que van tenir. Just abans del descans, Usman va fer l'empat a 1. Un resultat que no va durar gaire ja que en cinc minuts de represa Granero va signar el 2-1 final.