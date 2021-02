Derbi de pronòstic incert al camp del Peralada

Duel de titans al municipal de Peralada, on els empordanesos reben el Girona B, líder provisional, en un derbi que pot definir el futur dels dos conjunts. Els xampanyers afronten la nova jornada amb ganes d'escalar posicions després de sumar un sol punt contra el Sant Andreu en el seu últim partit. Pel que fa al filial del Girona, la victòria en la passada jornada en el també derbi gironí per 2-0 davant el Banyoles, i l'obtinguda a Montilivi contra el Sants en un endarrerit (3-0) els ha impulsat. Precisament el tècnic gironí, Axel Vizuete, remarca que «venim de jugar en un escenari magnífic com és Montilivi. Vam gaudir i vam guanyar. Un enfrontament molt exigent, però l'equip afronta el partit amb les màximes garanties per tal de sumar els tres punts». En el partit d'anada el Peralada va guanyar (0-1). Ritxi Mercader diu que « les posicions de play-off són possibles, la moral de seguir competint per a aquest objectiu hi és».