Cop dur per al Banyoles a casa

El Banyoles va sumar una nova derrota, aquesta vegada a casa, on duia una bona ratxa en els últims partits, contra la FE Grama (1-3). Poc van ser capaços de fer els homes de Kiku Parcerisas, que van veure com l'equip rival s'avançava en el marcador a la primera meitat i arrodonia la matinal amb el 0-3 al final. Bargalló va ser capaç de maquillar el marcador a les acaballes del partit per un Banyoles que s'enfonsa a la part baixa de la classificació.

El dia prometia al Miquel Coromina i Morató. L'etern capità blanc-i-blau, Èric Gispert, rebia de mans del president Pau Teixidó, una samarreta i una placa commemorativa pels seus 150 partits amb la samarreta de la primera plantilla dels del Pla de l'Estany pels seus 150 partits.

Durant els primers 30 minuts els dos conjunts van estar temptejant el terreny sense tenir la fortuna de comptar amb aproximacions a l'àrea rival. Abel i Momo van trencar la tònica, però el xut i el cop de cap respectius van sortir fregant el pal esquerre i el travesser de la porteria visitant. No obstant avisar primer, la Grama va resultar més eficaç i en la primera que va tenir Monterde va obrir la llauna. A la represa semblava que els visitants volien sentenciar el partit per la via ràpida. Dit i fet, als tres minuts Víctor amb la testa va fer el segon. Tocava sacsejar la banqueta per trobar la tecla però qui ho va fer i va veure com el marcador canviava del 2 al 3 favorable va ser la Grama al 83. Bargalló va fer l'1-3 definitiu per a un Banyoles que s'enfonsa a la classificació amb el pas de les jornades.