Casemiro deixa el Madrid a només tres punts del lideratge de l'Atlètic

La insistència de Casemiro que, en el seu tercer intent, va aconseguir marcar de cap, va donar la victòria a un Reial Madrid que va patir més del compte davant un Valladolid que va mostrar desvergonyiment i ganes i que, en el seu millor moment de joc, es va veure per darrere en el marcador. Els blancs van aprofitar la derrota de l'Atlètic amb el Llevant (0-2) per retallar marge i amenaçar el líder. El Madrid ja és a només tres punts dels matalassers, que això sí, tenen un partit menys.

El Madrid va deixar clar, des de l'inici, que no volia sorpreses. Conscient que no podia fallar més i que disposava d'una gran ocasió de retallar el desavantatge amb el liderat després de l'ensopegada de l'Atlètic, va sortir pressionant. El Valladolid es va mostrar valent, però, i va posar a prova en diverses ocasions a Curtoiourtois. El partit estava obert. Orellana va fallar l'1-0 a l'inici de la segona part, evitat pel porter visitant. Qui no va perdonar va ser Casemiro, a la sortida d'un corner al minut 63, per fer el 0-1.