El Banyoles afronta amb confiança una nova final a casa davant del Grama

Partit decisiu el que es viurà avui a Banyoles (12.00 h). Els locals, que sumen quatre duels consecutius a casa sense perdre, reben a la Fundació Esportiva Grama en un partit decisiu per a les aspiracions d'ambdós conjunts. Els del Pla de l'Estany venen de perdre a Riudarenes contra el Girona B per 2 a 0 i cercaran un triomf per abandonar la part baixa. D'aquesta manera, el bloc de Parcerisas vol seguir fort al municipal. D'altra banda, els visitants encadenen tres duels sense perdre i un triomf els hi donaria un respir i esperança.