Font considera que Laporta ha faltat el respecte als socis no anant a cap debat

El candidat a la presidència del Barcelona Víctor Font va considerar ahir que, en les eleccions del proper 7 de març, els socis no poden votar «sota la percepció d'un sextet de fa 12 anys», el qual es va aconseguir sota el mandat de Joan Laporta.

«La televisió del club va voler organitzar un debat entre candidats amb bon criteri i un d'ells (Laporta) no va voler anar sense justificar la seva postura i faltant el respecte als socis. Crec que hi ha una voluntat que la gent voti basant-se en percepcions», va afegir en aquest sentit Font en una roda de premsa que va oferir a Barcelona. Va reiterar que és «important» que hi hagi debats entre els tres candidats: «No serveixen tan sol els debats sectorials que hi ha hagut, perquè 20.000 socis votaran per correu sense haver vist junts els tres candidats».

Preguntat per la insinuació de Laporta sobre que podria abordar el fitxatge del jugador del Borussia Dortmund Erling Haaland, va respondre que «generar expectatives sobre alguna dels estels que ens ha enlluernat aquesta setmana en la Champions és irresponsable perquè no és possible fitxar-la».