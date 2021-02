L'Spar Girona jugarà els quarts de final de la Copa amb l'Estudiantes

Laia Palau i Cayetano Pérez coincidien ahir, a l'hora de valorar el resultat del sorteig de la Copa de la Reina, que el millor per a l'Spar Girona és poder jugar els quarts de final dijous i tenir un dia de descans abans d'una hipotètica semifinal. És un dels pocs consols que li va quedar a l'Uni després de quedar emparellat, d'entrada, amb el Movistar Estudiantes, el rival millor classificat (és cinquè) dels que no figuraven com a caps de sèrie, i de veure com en una hipotètica semifinal el rival a batre seria el Perfumerías Avenida. València, que acollirà el torneig entre el 4 i el 7 de març, va ser també ahir l'escenari del sorteig, on la fortuna va decidir passar de llarg per als interessos gironins.

L'Uni-Estudiantes serà el primer partit de la Copa, el proper dijous 4 de març a 2/4 de 6 de la tarda (Teledeporte). Tot seguit es jugarà l'Avenida-Ensino Lugo, i per l'endemà quedaran els duels Gernika-La Laguna Tenerife i València-IDK Euskotren, d'on sortiran els altres dos semifinalistes. La pugna per ser a la final està reservada pel dissabte 6 (l'Uni jugaria a les 13.00), i el partit decisiu pel títol arribarà diumenge a 2/4 de 2 de la tarda. L'equip gironí ha quedat subcampió les últimes quatre temporades, per darrere del Perfumerías Avenida. Ara a la Copa li espera una final inèdita, perquè el clàssic, si arriba, serà a semifinals.

Com recordava Laia Palau ahir, l'Estudiantes va posar molts problemes a l'Uni a Fontajau en el partit de la primera volta. L'Spar es va poder acabar imposant de deu (88-78) després d'haver pogut forçar la pròrroga en un duel on va anar molts minuts per darrere. A Madrid la història va ser diferent. L'equip d'Alfred Julbe no es va deixar sorprendre, en un partit disputat el desembre passat, i al descans ja dominaven 25-42, per acabar enduent-se'l per un marcador final de 54-70. Reisingerova (19), Eldebrink (12) i Gray (12) van ser les millors anotadores gironines, mentre que pel bàndol madrileny va destacar Raman (16). Al Movistar Estudiantes hi milita l'exjugadora de l'Uni Sofia Da Silva. També destaquen noms com Gretter i Carter. El seu tècnic és Alberto Ortego.

Tot i que en la darrera jornada el Movistar Estudiantes va perdre a casa contra Gernika (51-64), a la classificació són cinquenes amb un balanç de 14 victòries per vuit derrotes.