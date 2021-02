El Barça-Unicaja canvia de data per les eleccions

La Lliga Endesa va anunciar ahir diversos canvis d'horaris. Un dels partits afectats és el Barça-Unicaja, corresponent a la jornada 25, que no podrà disputar el diumenge 7 de març en coincidir amb les eleccions a la presidència de club català i no poder-se usar el Palau Blaugrana. Per això, el duel es trasllada a dimarts 16 de març a les 20.30.