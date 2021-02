Sanum Healthy House, empresa que ofereix diferents productes naturals i ecològics d'alimentació dietètica i complementació esportiva, vincula la seva marca amb l'Spar Girona. L'acord es va formalitzar al pavelló de Fontajau. A la signatura hi van assistir, per part de Sanum, el jugador del Girona Aday Benítez, el nutricionista Sergi Mateo i David Puigvert, i per part de l'Spar Girona, Cayetano Pérez i María Araújo.