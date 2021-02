La Jonquera es planta per la lletra petita de la represa

La Unió Esportiva La Jonquera va emetre un comunicat després de conèixer la resposta de la Federació Catalana de Futbol respecte a la represa de la Primera Catalana com a competició amb accés a l'àmbit nacional. Juntament amb altres clubs, els altempordanesos han decidit plantar-se davant la «inviabilitat» del retorn previst pel 27 i 28 de febrer.

«Els jugadors, tècnics i Junta Directiva hem acordat suspendre els entrenaments a partir d'avui. L'acceptació per part de la Federació Catalana de Futbol de la posició expressada per la majoria de clubs marcarà el futur dels entrenaments i la competició», explica el comunicat de la Unió Esportiva La Jonquera, publicat el dissabte passat. Una situació vol forçar el diàleg i una reunió amb l'ens federatiu per poder arribar a un acord sobre una represa esperada, però amb molta lletra petita i problemes potencials que poden representar un escull insalvable.

De moment, el Futbol Club l'Escala va reprendre els entrenaments, però en la mateixa posició que la majoria de clubs, reclamant que la Federació es faci càrrec de les proves PCR, per exemple.

El pla de represa actual

La Federació Catalana de Futbol va publicar els calendaris de les competicions del futbol català que donen accés a les categories d'àmbit estatal, la Primera Catalana, la Preferent Femenina i la Preferent Juvenil, després de rebre l'autorització de la seva celebració per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Un cop adaptat el calendari a les dates disponibles, totes tres categories es volen reprendre el cap de setmana del 27 i 28 de febrer, i finalitzaran els dies 12 i 13 de juny. En el cas de la Primera Catalana, a més, es disputarà la promoció d'ascens a la Tercera Divisió Nacional, amb eliminatòria d'anada i tornada, fixada pel 20 i 27 de juny. Una realitat pendent de la posició dels clubs que, de moment, continuen reivindicant-se.