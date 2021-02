El triomf urgeix més que mai

El destí ha decidit que cada jornada sigui una final per a l'Olot. La mala ratxa del conjunt garrotxí ha obligat a afrontar els partits sense marge de maniobra, però aquest cop va de veritat. Urgeix una victòria. I és per això que el partit d'aquest migdia al Municipal Sagnier (12 h) s'ha convertit en tota una final per als de Gabri Garcia. Sobretot, després que el Prat, el rival d'avui, guanyés dimecres passat el duel ajornat contra el Cornellà (0-1). Per la seva part, els olotins arrosseguen una llosa de tres derrotes consecutives -dues amb el nou tècnic- que han de trencar ipso facto si no volen quedar-se amb el fanalet vermell el que resta de temporada.

«Intentem treure la pressió a l'equip, és una situació on ningú s'esperava estar però és la que és. Hem de fer que no es posi en dubte la professionalitat i el voler guanyar de l'equip», assegurava Gabri en la roda de premsa prèvia. El primer pas, que és acceptar la realitat tal com és, està fet. Ara només faltarà superar els temors: «No podem estar per sota del rival en intensitat, com a mínim l'hem d'igualar. Després podem jugar millor o pitjor». En aquest aspecte, el més important serà endur-se els tres punts cap a Olot. «Ens hem d'adaptar a la situació que requereix el camp. Ens hem de prendre els partits com finals, més avall no podem estar. Són tres punts vitals i estic convençut que competirem bé», comentava l'entrenador.

Un altre dels aspectes que haurà de millorar l'Olot per veure la llum al final del túnel és el de puntuar a fora de casa: «Estem per trencar les estadístiques i les males ratxes, ficarem tot de la nostra part per fer-ho». Gabri té la baixa d'Alan Baró per lesió.