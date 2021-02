Un superior i dur Novás es fa fort a casa i deixa el Sarrià sense opcions

El Sarrià va perdre en la seva visita a terres gallegues al pavelló del Novás. En una tarda sense cap història, el conjunt del Gironès no va entrar al partit en cap moment i no va ser capaç de competir davant un dels rivals més superiors de la categoria. L'inici va ser dolent per al conjunt de Salva Puig. Un parcial inicial de 4-1 deixava clar el tarannà del partit i els locals començaven a escapar-se. Les sensacions van ser del tot dolentes per als gironins i la diferència d'intensitat i de joc va provocar que l'equip gallec tingués un avantatge considerable a la mitja part (17-10). A la represa, la tònica va ser la mateixa tot i que en els darrers minuts el Sarrià va intentar acostar-se al marcador i va acabar perdent de cinc (29-24).

Amb aquesta derrota, i després del triomf del Sant Martí Adrianenc al pavelló de Bordils, el bloc de Salva Puig cau fins a la penúltima posició amb només 10 punts. Tanmateix, resten dos partits pendents. El primer, aquest dijous a les 21.00 a la pista de l'Adrianenc, a Barcelona. Després faltarà visitar l'Eivissa.