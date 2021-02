La punteria del Girona B decideix el derbi

Dos objectius completament oposats. D'una banda, el Girona B aspirava a fer-se amb el segon lloc de la classificació. De l'altra, el Banyoles a sortir del descens. Només un se'n sortiria. I va ser qüestió de punteria. El Girona B va apuntar-se ahir el derbi gironí de Tercera contra el Banyoles (2-0) gràcies a un gol de penal de Gonpi a l'inici i un altre de Sergi Benítez al temps afegit. Després d'aquest resultat, l'equip d'Àxel Vizuete se situa segon amb 25 punts -els mateixos que el Sant Andreu- «per seguir creixent i anar a més». Els banyolins, per contra, segueixen en zona de descens «tot i fer-ho tot per guanyar» com explicava Kiku Parcerisas. «Encara que no tinguem un transatlàntic com el Girona, hem fet un gran partit sent superiors i dominant», afegia el tècnic del Banyoles.

El plugim que queia al municipal de Riudarenes va marcar els primers minuts. De tempteig i amb sensació de control per a un filial gironí que de seguida es veuria amb el duel a favor. L'àrbitre va assenyalar la pena màxima i Gonpi no va desaprofitar-ho transformant-la per fer pujar el primer gol al marcador (min. 9). Gerra d'aigua freda per al Banyoles que, tot i així, va fer un pas endavant per buscar l'empat. Èric Pimentel va fer-se un tip de demanar pilotes per avançar cap a l'àrea blanc-i-vermella, però la defensa ho impedia constantment.

El Girona B va fer un gran treball defensiu per frustrar els de Parcerisas. Al 36, el porter Jona va treure una gran mà per desviar a córner un cacau de Bargalló des de la frontal. Abans havia actuat Bartrina atrapant sense poblemes un xut tou de Dawda o una centrada de falta llunyana.

Amb tot, el partit era ben obert i feia la impressió que el resultat podia canviar en qualsevol moment. És per això que van incrementar els nervis a la segona part. També la tensió. Replicant cada acció per més inversemblant que fos.

Pachón va avisar amb un xut llunyà que va acabar a fora. Els de Vizuete volien portar la iniciativa i marcar el tempo davant un valent Banyoles que no es deixaria vèncer fàcilment. Tothom volia dir-hi la seva. Imposar el seu joc sense capacitat per generar ocasions clares. Èric Gispert va provar sort topant amb el mur de la defensa blanc-i-vermella. I Joel Priego va replicar al contracop amb una fuetada que va aturar Bartrina.

També ho va intentar Sulei, que va substituir Gonpi, topant amb Ivan Torreblanca. Els canvis van anar bé a l'equip de Vizuete, que va anar a més a mesura que s'acostava el final. Després que el Banyoles desaprofités l'última opció d'aconseguir l'empat amb una falta al vèrtex de l'àrea que es va perdre, el Girona B va sentenciar al temps afegit amb una diana de Sergi Benítez.

Com deia Vizuete, «no hem trobat la tranquil·litat del segon gol fins a l'últim minut, però el més important és com ha treballat l'equip per estar més a prop de la victòria».