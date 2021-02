Punt agredolç del Llagostera

Capcot va acabar Sascha. De la seva testa va poder arribar el 3-2 final quan el Llagostera millor se sentia i es trobava amb superioritat numèrica per l'expulsió d'Aparicio. Un autogol i Sergio van ser els golejadors dels gironins que encadenen un any sencer sense conèixer la derrota al Municipal. El Llagostera es va avançar ben aviat, al minut sis, després d'una falta lateral servida per l'heroi de la Copa Federació. Ell mateix va tornar a aparèixer a vint minuts del final per fer el 2-2 després que el Badalona hagués capgirat el resultat abans del descans.

Segon partit consecutiu del Llagostera com a local. Enfront va tenir un Badalona que arribava en quadre. Engrescat i satisfet amb els seus per la victòria contra el Lleida de la setmana passada, Oriol Alsina va repetir el mateix onze. La concentració i la intensitat es van palpar en el primer minut. Tot i que la primera acció clara i polèmica va ser per als badalonins, quan, només trenta segons des del xiulet inicial, i en una pilota dividida, Chema es va plantar sol davant Marcos. El porter va fer caure el davanter. Malgrat això, l'àrbitre no va xiular res. La següent va ser pels locals, la del gol. Cortés va servir una falta des del vèrtex esquerre i Llerena va desviar la trajectòria per situar l'1-0. A partir d'aquí, el domini va ser per part del Badalona amb un Musa molt protagonista: va provar Marcos dues vegades i va marcar el gol de l'empat de penal al minut 27. Els minuts passaven i els locals no es trobaven còmodes. Quan aconseguien aproximar-se a tres quarts de camp, es veïen sorpresos per les contres badalonines. De fet, el segon gol va arribar en una. Robert va superar Marcos a plaer.

Descontent amb el joc dels seus, Alsina va sacsejar la banqueta a la mitja part donant entrada a Magallán, Dieste i Aleix. Es va començar a percebre un Llagostera amb més recursos ofensius. No obstant això, era insuficient i Alsina va fer entrar Guiu. L'entrada de l'extrem va ser una injecció de moral. Seves van ser les millors jugades. Gil va assitir Sergio que amb una voleia va posar l'empat (2-2). El gol del ?triomf s'ensumava. Sascha va desaprofitar un rebuig del pal i sol va perdonar el 3-2. Abans, el Badalona es va quedar amb un home menys per la dura entrada d'Aparicio a Diego. Es va salvar el punt. Però el Llagostera en volia tres.