El Peralada es planta aquest migdia al Narcís Sala (12 h) després d'haver tingut temps suficient per preparar «amb ganes» el partit contra un Sant Andreu que no passa pel seu millor moment. Els d'Albert Carbó van deixar enrere els dubtes del 2021 amb una victòria contra el Banyoles (1-0), mentre que el conjunt andreuenc no pot dir el mateix en perdre-hi la setmana passada. Són baixa Èric Vilanova, per sanció, i Maxi, per lesió.