Leganés i Sporting s'escapen però el «play-off» és a 7 punts

El Girona continua als mateixos 7 punts de distància del play-off d'ascens d'abans de començar la jornada. L'empat a Miranda de Ebro de dissabte (3-3) va salvar un punt i de retruc també va servir per evitar que s'ampliés la distància respecte les places de promoció. Numèricament la distància és la mateixa perquè el Rayo va empatar a Cartagena, però tant Leganés com Sproting, que tenien els mateixos punts que els de Vallecas, van guanyar ahir i se'n van ja a 9 punts dels gironins. A més a més, Ponferradina i Mirandés continuen per sobre amb 37 punts, pels 34 que tenen els de Francisco.