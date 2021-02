El Girona juvenil es desfà del Mallorca per seguir mirant cap amunt

El Girona juvenil creix dia rere dia. L'equip d'Àlex Marsal va aconseguir una gran victòria ahir a Mallorca (1-4), deixant els locals sense cap mena d'opció després de marcar-los quatre gols. D'aquesta manera, els gironins escalen fins a la quarta posició pendents del partit que jugarà avui la Damm.

El partit no va poder començar de millor manera. Kemo va avançar el Girona al minut 3 i Gabri va encarregar-se de fer pujar el 2-0 a la mitja hora de joc. El Mallorca va retallar distàncies abans del descans, però el conjunt blanc-i-vermell va deixar ben clar qui manava. Un penal transformat de Gabri i una diana d'Ureña van servir per sentenciar el partit al segon temps. Els de Marsal van per feina.