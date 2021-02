VÍDEONOTICIA | El Barça goleja l'Alabès (5-1)

Un doblet de Leo Messi, que ha anotat en les últimes cinc jornades i ja suma 15, un altre doblet de Francisco Trincao, que suma tres gols en dos partits, i una miqueta de Júnior Firpo li van permetre al Barcelona aconseguir aquest dissabte una còmoda victòria davant l'Alabès (5-1), en un partit en el qual Ronald Koeman va pensar en el partit de 'Champions' del pròxim dimarts davant el PSG.

És la setena victòria consecutiva dels barcelonistes, que van signar un bon partit, malgrat que els va costar obrir el marcador, i van tenir alguns dubtes quan l'Alabès va descomptar amb el 2-1.

Era un partit per a mastegar, davant un rival que no amagava la seva ànsia d'esperar i que encreuava els dits per a sorprendre en alguna contra, i durant la primera mitja hora va ser així.La gran ocasió d'Antoine Griezmann, en el minut 2, que va salvar Martín Aguirregabíria, va ser un miratge. Va poder marcar el francès, però no va encertar i el partit es va tornar molt pla, amb un domini incontestable del Barcelona, però sense profunditat, sense passadissos interiors ni exteriors.

Ronald Koeman va armar un equip diferent. Va mantenir a algun dels seus titulars (Messi, Griezmann, de Jong, Busquets), però va reservar a uns quants de l'onze inicial. Les novetats van ser l'alineació de dos joves, un d'ells (Ilaix Moriba), que debutava en LaLiga amb el Barça, i un altre, Riqui Puig, va repetir titularitat.



L'equip del Pitu Abelardo ho fiava tot a les carreres de Lucas Pérez, a la velocitat d'Edgar Méndez i a les pilotes despenjades per Joselu. Més enllà d'això, el pla era aguantar com fora i mantenir la porteria de Pacheco a zero, alguna cosa que havia aconseguit en els dos últims partits (Getafe i Valladolid).I fins a la mitja hora tot li va somriure als vitorians. Trincao no desbordava, Riqui era molt previsible i el treball físic de Ilaix i de Griezmann no era suficient.

No obstant això, en una bona acció de Mingueza, cada vegada més solt en el lateral dret, aprofitant les baixes de Sergi Roberto i de Dest, la pilota va arribar a Ilaix que va cedir a Trincao. El portuguès, que no s'havia estrenat en LaLiga des de la seva arribada al Barça, va empalmar en el minut 29 per al 1-0 i anotar el seu segon gol consecutiu, després de l'aconseguit davant el Betis fa una setmana.

Oberta la llauna, el Barça es va sentir alliberat i va començar a jugar millor. Amb una passada a l'espai, a l'esquena dels centrals de Busquets, Griezmann es va trobar només davant Pacheco, el francès no va encertar, però el rebutgi el va capturar Messi per a anotar el 2-0, una miqueta que va ser anul·lat pel VAR, en una acció gens clara.

A la vora del descans, Messi el va arreglar, amb un tret sec que va donar en un pal i va entrar per l'altre. El 2-0 semblava liquidar el partit i Koeman va tornar a pensar en el PSG, va llevar del camp a Busquets, va posar a Umtiti i va desplaçar a de Jong al centre del camp.

En l'inici del segon temps, Lucas Pérez va tenir l'oportunitat de ficar al seu equip en el partit i no va encertar; però Luis Rioja, que havia entrat per Iñigo Córdoba, va posar el 2-1 en el 57.

Va ser un error en la passada de Ilaix Moriba que va aprofitar Rioja, en una carrera de 30 metres en la qual va superar als centrals i va batre a ter Stegen per a tornar a obrir el partit.El Barça no es va posar nerviós malgrat l'atapeït del marcador. Trincao va tenir el 3-1 en el 62, però Pacheco va estar molt bé; Messi va malgastar una altra en el 64, també Griezmann, en el 66, després d'un gran passi de l'argentí.

I a un quart d'hora per al final, Trincao va posar el 3-1 per a respirar; després Messi va marcar un golàs un minut després (75) i Júnior Firpo va tancar el partit. Sembla que el Barça arriba a la Champions, amb bones sensacions.

Fitxa tècnica

5 - Barcelona: Ter Stegen; Mingueza (Dest, min. 72), Frenkie de Jong (Pjanic, min. 72), Lenglet, Júnior Firpo; Sergio Busquets (Umtiti, min. 46), Riqui Puig, Ilaix Moriba (Pedri, min. 64); Trincao, Messi i Griezmann (Dembélé, min. 81).

1 - Alabès: Pacheco; Martín Aguirregabiria (Laguardia, min. 46), Lejeune, Tachi, Rubén Duarte; Edgar Méndez, Battaglia, Tomás Pina (Pere Pons, min.72), Íñigo Córdoba (Rioja, min. 46), Lucas Pérez (Deyverson Silva, min. 81) i Joselu (Borja Sainz, min 81).

Gols: 1-0, min.29: Trincao. 2-0, min: 45+3: Messi. 2-1, min. 57: Luis Rioja. 3-1, min.74: Trincao. 4-1, min. 75: Messi, 5-1, min. 80: Júnior Firpo.

Àrbitre: Jorge Figueroa Vázquez (Comitè Andalús). Va mostrar cartolina groga a Martín Aguirregabiria (min. 17), Tachi (min. 52)