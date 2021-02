El Barça i el Madrid se citen en un clàssic per decidir la Copa del Rei

El Wizink Center serà l'escenari aquesta tarda (18.30, Vamos) d'un nou clàssic entre el Barça i el Reial Madrid a la final de la Copa del Rei ACB. Uns i altres van superar ahir Baskonia i Tenerife, respectivament. L'equip de Saras Jasikevicius va guanyar amb solvència els bascos amb un gran Nikola Mirotic, autor de 16 punts. No gaire lluny del compte anotador va quedar Higgins que en va fer 15. Tot i la clara superioritat en molts moments del partit, els blaugranes també van haver de patir, sobretot al darrer quart, quan van veure que l'avantatge s'escurçava perillosament. No obstant això, i en un seguit de bons minuts, van poder deixar el marcador final en 77 a 68 per citar-se amb l'etern rival a la final. El Madrid havia superat unes hores abans el Lenovo Tenerife en un duel que no es va decidir fins els instants finals (85-79).

Barça i Reial Madrid reeditaran, dos anys després de l'última vegada, la final de Copa més repetida de l'última dècada després del triomf incontestable dels blaugranes en una semifinal amb poca història, en la qual van despatxar amb un joc coral i el seu domini en el rebot a un desconegut TD Systems Baskonia. La reacció final, al darrer quart, de l'equip de Dusko Ivanovic, va arribar massa tard.

Perquè els vitorians només van plantar cara a l'inici i quan ja no hi eren a temps. La seva millor posada en escena, amb un Henry endollat que monopolitzava tot el joc del seu equip i anotava deu dels seus dotze primers punts, va ser un miratge, perquè a la meitat del primer quart es va produir una apagada col·lectiva que va tenir als vitorians més de cinc minuts sense sumar una sola cistella. Amb un joc espès i errors continus en atac, també perdien la batalla sota cèrcols, i el Barça ho va aprofitar liderat per la inspiració de Mirotic i Higgins.