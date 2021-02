Aroca atura un penal i el Peralada suma un punt a Sant Andreu

El Peralada era conscient que el Sant Andreu voldria redimir-se després de la derrota contra el Banyoles. I més en l'estrena de Cristian García a la banqueta quadribarrada. Després d'una jornada de descans, els xampanyers van tenir temps de sobres per preparar el partit que ahir va disputar-se al Narcís Sala. Sense encert a la porteria rival, va ser Aroca l'encarregat d'establir el repartiment de punts. El porter verd-i-blanc va estar excels per evitar el gol local aturant un penal de Kuku a la segona part i la posterior rematada en el seu refús. En conseqüència, l'equip d'Albert Carbó es manté cinquè a la classificació amb 20 punts.

Va anar de menys a més el Peralada, fins a aconseguir igualar la balança. I és que els andreuencs van sortir al terreny de joc amb les idees clares. Decidits a pressionar a l'àrea xampanyera. La primera ocasió els va arribar al minut 6 en una jugada de córner rematada per Noguera. Poc després era Murias qui ho provava amb un xut llunyà que va escapçar Aroca.

El conjunt local va deixar-se guiar per Kuku, tot i que les més clares sortirien de les botes de Gallego i Ferrón. Per la seva part, el Peralada va tenir opcions al contracop però no va fer patir en excés el porter Riera.

Amb el marcador a zero, el Sant Andreu esperava endur-se el premi a la represa. De fet, va poder fer-ho al 55 després que l'àrbitre assenyalés la pena màxima però Aroca ho va impedir vestint-se d'heroi. El porter no només va aturar el xut de Kuku des dels onze metres, sinó que també va treure de sota pals la posterior rematada del davanter. A partir d'aquí, Carbó va buscar el revulsiu amb els canvis. Va respondre Carles Puig amb dues ocasions frustrades. La primera va sortir llepant el pal i la segona va acabar al travesser per la intervenció de Riera.