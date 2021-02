Reacció o recaiguda per a un Barça obligat a vèncer

Després de perdre davant el Sevilla en l'anada de semifinals de la Copa del Rei, el Barça torna aquesta nit a la Lliga per redimir-se d'aquesta derrota i mantenir viva la seva lluita pel títol. Els blaugrana reben un Alabès (21h, Movistar LaLiga) que visita el Camp Nou en plena lluita per evitar el descens i amb Abelardo Fernández com a entrenador i que la setmana passada va aconseguir el seu primer triomf com a tècnic vitorià davant el Valladolid (1-0).

El conjunt dirigit per Ronald Koeman arriba al partit tocat després de la derrota de dimecres al Sánchez-Pizjuán (2-0). Si vol accedir a la final copera, haurà de remuntar en la volta, d'aquí a tres setmanes. Abans d'aquest duel, els blaugranes s'enfrontaran al PSG en Lliga de Campions, però tindran diferents compromisos pel mig. El primer, davant l'Alabès. Per rebre el conjunt basc, el tècnic holandès recorrerà al sistema 4-3-3, tot i que les baixes tornaran, de nou, a condicionar l'esquema de Koeman, que podria fer alguna rotació pensant en el compromís europeu de dimarts.

Un dels jugadors que podria arribar pel partit d'aquesta nit és el lateral Sergiño Dest, o també el davanter Martin Braithwaite, que entrenen des de dijous amb el grup. Tot i així, el més probable és que el preparador no arrisqui amb cap d'ells, sobretot, en el cas de Dest, ja que està cridat a ser titular dimarts davant el PSG. Per tant, el més lògic és que el canterà Óscar Mingueza torni a ocupar el lateral dret.

Alba o Junior l'acompanyaran al carril esquerre i, a l'eix de la defensa, Lengelt i Umtiti, que seguiria a l'onze tot i els errors defensius davant el Sevilla. Koeman prefereix comptar amb dos centrals naturals que no endarrerir la posició de De Jong, que ocuparà el mig del camp juntament amb Busquets i Pedri, encara que també podria entrar Riqui Puig. Com a trident, Dembélé, Griezmann i Messi seria l'opció més lògica, però tampoc és descartable l'entrada de Trincao.

Al davant, un Alabès que ja comença a tenir el segell d'Abelardo i que arriba al Camp Nou havent sumat quatre punts en dos partits -davant Getafe i Valladolid, en els quals ha mantingut la porteria a zero. La pitjor notícia per a l'entrenador asturià serà la baixa de Ximo Navarro per un problema muscular i que, probablement, cedirà el seu lloc a Martín Aguirregabiria.