Duel d'alt nivell per al Llagostera en les seves opcions per escalar posicions

«El de Badalona és el partit més important de la temporada fins ara». Així de clar era Oriol Alsina en la prèvia del partit que els enfrontarà a un rival que només té un punt per sobre en la classificació. Aquesta tarda s'enfronten al Municipal de Llagostera dos equips, el sisè i el cinquè classificat, que estan en plena lluita per accedir a la tercera plaça, que donaria opcions a jugar la fase per l'ascens a Segona Divisió. De fet, el tercer classificat, el Barça B, té els mateixos punts que el Badalona i un menys que els almogàvers.

En una lliga tan igualada i curta no s'hi val a badar, ja que en qualsevol moment es pot caure de la setena posició que condemnaria a jugar la fase de descens a Tercera Divisió. I és que si els blaugrana només tenen a un punt la tercera posició, també tenen a un punt la setena, que ocupa ara mateix L'Hospitalet.

El Llagostera, igual que el Badalona, han forjat el bon inici de campionat des de la defensa. Els d'Alsina han encaixat 10 gols en 13 partits, i als de Manolo González n'hi han fet 11 en 14 partits. Dos equips que han encaixat pocs gols, com ja demostra el resultat del partit de la primera volta (0-0). Així que el tècnic d'Arenys de Mar avisa: «Ells són un equip que defensivament quasi no donen opcions, ja que només han encaixat un gol de jugada».

Però els gironins es volen fer forts a casa, on aquesta temporada encara no coneixen la derrota i només han encaixat dos gols -Andorra i Olot. Tot i així, Alsina afirma que hauran de fer les coses molt bé per aturar als escapulats, ja que «tenen futbolistes a totes les línies que poden marcar diferències», per exemple dos ex Llagos Valentín Merchán i Robert Simón, i que poden «jugar de diferents maneres i, opti per quina opti, sempre ho fa bé».