La dona que va atropellar Alonso es va saltar un "cediu el pas"

El pilot espanyol Fernando Alonso, operat aquest divendres a Berna de la fractura a la mandíbula superior que va patir en un accident de bicicleta aquest dijous a Lugano (Suïssa), assegura que es troba "OK, desitjant començar la temporada 2021", segons ha comentat en un tuit.

El doble campió mundial de Fórmula agraeix "els bons desitjos" que li va transmetre el seu equip, AlpineF1, i va acabar el seu missatge amb un "vamoooos".

Mentre es recupera de l'operació, Alonso romandrà 48 hores en observació a l'hospital de Berna on està ingressat.

Els metges han declarat estar satisfets amb el progrés del pilot, que després d'uns dies de descans podrà tornar als entrenaments, va assenyalar l'escuderia en el seu compte de Twitter.

"Esperem que estigui completament operatiu per reprendre la seva preparació per a aquesta temporada", va expressar l'equip, que va confirmar que Alonso havia patit una fractura a la mandíbula superior, mentre altres mitjans assenyalen que se li van extreure diverses dents danyades per l'impacte.

La senyora que va provocar l'accident anava al Lidl i va acabar emportant-se per davant a tot un bicampió de el món de F-1. La senyora anava amb el seu utilitari pel carrer La Santa i va creuar, a la seva esquerra, en direcció a Pregassona, sense mirar, sense adonar-se que venia un ciclista, gairebé, gairebé, professional, vestit de professional, amb una bicicleta (gairebé) de luxe, tremendament competitiva, de carreres, és clar, de la marca MMR, asturiana, per descomptat, d'Avilés.

La senyora, suïssa, de 42 anys, va atropellar Fernando Alonso, de 39 anys, nou pilot de l'equip Alpine-Renault de F-1, que d'aquí a un mes iniciarà la seva temporada nº 18 després d'agafar-se dos anys sabàtics, allunyat del 'gran circ', però no de les curses, ni dels triomfs.

El pilot asturià, que aquest any té previst tornar a la categoria reina de l'automobilisme amb Alpine, va ser atropellat aquest dijous per un automòbil mentre anava en bicicleta a les rodalies de Lugano.

Aquest accident podria comprometre la presència de l'espanyol en l'arrencada del Mundial, el proper 28 de març a Bahrain.

La cursa al circuit de Sakhir suposaria el retorn d'Alonso a la Fórmula 1 després de dues temporades en les que va participar en proves com les 24 Hores de Le Mans (que va guanyar el 2018 i 2019 com a part de l'equip Toyota Gazoo Racing) i les 500 milles d'Indianapolis.

El ciclisme és un element clau de la preparació física d'Alonso, que aquest hivern va intensificar la seva exigent agenda amb sessions diàries de més de 80 quilòmetres.