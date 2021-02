L'Uni pateix fins l'últim segon per culminar la remuntada

L'Spar Girona va haver de patir fins al darrer segon per apuntar-se ahir el derbi contra el Cadí a Fontajau. No van poder respirar tranquil·les, les noies d'Alfred Julbe ni quan Ferrari posava per primer cop per davant l'Uni a sis minuts del final (72-70), ni amb els dos triples seguits d'Araújo que semblaven dinamitar definitivament el partit (84-78) ja entrant en els darrers seixanta segons ni, fins i tot, quan Vasic convertia dos tirs lliures (86-83) a escassos instants del final. Ni així, perquè el Cadí va estar a punt de forçar la pròrroga sobre la botzina amb un inversemblant llençament des del propi camp de Pujol. No va entrar i aleshores ja sí, l'Spar va poder celebrar el triomf després d'haver remuntat un desavantatge de 15 punts (29-44) que l'havia deixat gairebé contra les cordes a mitjan segon quart.

Definitivament no li proven, a aquest Uni, les aturades. És un equip que necessita acció, reptes continus, i això d'engegar i parar representa un destorb. Sense Gray, encara als EUA, la finestra FIBA va estar a punt d'ennuegar l'equip d'Alfred Julbe, que en va tenir un bull per desfer-se del Cadí. Les pirinenques, potser per l'excessiva permisivitat defensiva de l'Spar, potser perquè ahir estaven beneides amb un encert especial, van ser capaces d'anotar 44 punts a la primera part, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 (29-44) després d'una tècnica a la banqueta local. No és aquest un detall menor. En el partit de la primera volta a la Seu d'Urgell el Cadí es va quedar en 50 punts en tot un partit que l'Uni es va endur amb claredat a la segona part (50-71).

Ja es va veure de seguida que a les gironines la tarda se'ls faria llarga. El Cadí va marcar el tempo des del principi. Primer dominant el joc interior gràcies a una omnipresent Dornstauder a la zona local, i a poc a poc anant acumulant arguments, tant des de dins, com des de fora, amb triples de Raventós, Pujol i Bahí. Reisingerova, que va ser la millor de l'Uni, amb 20 punts, era l'única valor segur quan l'equip la trobava a la pintura. Havent-se vist 15 per sota, per a l'equip gironí ja va ser molt arribar al descans viu, només perdent de 9 (35-44).

Tampoc és cap novetat que l'Spar Girona resolgui, de cop, situacions que l'han dut en els partits gairebé contra les cordes. A poc a poc l'equip va anar assolint el seu millor nivell a la segona part i en va tenir prou amb el tercer quart per confirmar que la remuntada anava de debò (61-65). La cosa havia començat igual que en els dos quarts anteriors, amb molts problemes en el rebot ofensiu, Reisingerova, que fins i tot va clavar un triple, d'ànima, i les visitants sumant i sumant. Però l'Uni es va arribar a posar aviat a sis (46-52) i malgrat que les pirinenques vivien dels triples de Pujol i Mestres, el partit feia una altra pinta, molt més favorable per als interessos locals.

Un triple de Ferrari deixava l'Uni quatre per sota abans dels últims deu minuts. I allà, de sortida, Labuckiene aconseguia empatar el partit (65-65) i que tot tornés a començar. Amb el 72-70 de Ferrari semblava que l'Uni acabaria accelerant per la victòria. Però la va haver de patir fins el final. Fins els tirs lliures de Vasic a tres segons del final i el triple a la desesperada errat pel Cadí sobre la botzina que podia haver forçat la pròrroga.