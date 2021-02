L'Athletic i el Llevant ho deixen tot obert per a la tornada a la Copa

L'eliminatòria de semifinals de la Copa de Rei entre l'Athletic i el Llevant es decidirà en la tornada, al Ciutat de València, després de l'empat 1-1 anit a San Mamés amb gols de Gonzalo Melero, a la primera part, i Iñigo Martínez, a la represa. El marcador va fer justicia perquè hi va haver una part per cada equip. L'Athletic va millorar a la represa i va topar amb les aturades del porter del Llevant Cárdenas per privar-lo de la victòria.