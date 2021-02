El Govern admet el greuge vers l'esport amb les mesures contra el coronavirus

La Plataforma Ja n'hi ha prou, que reinvidica recuperar l'activitat esportiva, es va reunir ahir amb diversos alts càrrecs del Govern de la Generalitat entre els quals la consellera de Presidència, Meritxell Budó; Gerard Figueras, secretari general de l'Esport; Marc Ramentol, secretari general de Salut; Josep M. Argimon, secretari de Salut Pública; Natàlia Garriga, directora de Serveis del Departament de la Vicepresidència, i Antoni Massegú, director dels Serveis Territorials. Durant la trobada, el Govern va admetre que amb les mesures preses han generat greuges vers l'esport i situacions incomprensibles de discriminació entre esportistes.

Budó va dir que «cal treballar per resoldre les anomalies i contradiccions». Per la seva banda, tant des de la secretaria general de l'Esport com des de la de Salut, Figueras i Ramentol van apostar perquè a partir del 22 de febrer es puguin anar obrint finestres que donin oxigen a l'esport.