El Sevilla deixa el Barça amb un peu i mig fora de la final

El Sevilla va guanyar per 2-0 el Barcelona en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei i deixa al límit de l'eliminació un Barça que va encaixar un gol cada part, va pagar la mala punteria i va veure com l'exporter del Girona Yassine Bounou amargava la nit a Leo Messi. D'aquesta manera, el títol que semblava més assequible per al Barça s'allunya i molt pels blaugranes en una temporada en què la Lliga és una utopia i ala Lliga de Campions espera el PSG.

Contra un Barça al qual liva faltar claredat a dalt i sobretot més solidesa en defensa, el Sevilla, que encara no ha encaixat cap gol en aquesta Copa (12-0 de balanç), es va avançar en el minut 25 amb un gran gol de Koundé i, encara que l'equip culer va assetjar en la represa al seu rival amb intents obertures, en part pel gran encert de Bono, els andalusos van ampliar la seva renda en una contra culminada per Rakitic a 5 del final.

Sevillistes i culers encaraven el primer assalt d'un duel etiquetat amb el tòpic de final anticipada per intentar encarrilar el bitllet que els permetria optar al segon títol de la campanya

El partit va començar igualat i amb intensitat, com es preveia pel que estava en joc, amb una pressió alta del Barça i buscant connectar amb Messi prop de l'àrea rival i, sobretot, sorprendre per la dreta per mitjà d'un actiu Dembélé a un Sevilla que es va esforçar per no perdre ni el lloc ni la pilota en terrenys compromesos. El primer avís clar el va fer, com no, l'astre argentí als 11 minuts, però no va aprofitar una magnífica passada a l'esquena de la defensa de Griezmann en rematar sobre la marxa amb l'esquerra. Bono, amb un rebuig amb el peu esquerre al més pur estil d'handbol va eviar el 0-1.

L'equip de Lopetegui també va espantar els de Koeman poc abans l'equador del primer temps amb una rematada creuada de Koundé, incorporat a l'atac, que va sortir lleugerament desviat després d'una passada de Suso Fernández, que va ser el preludi del gol. Així, sis minuts després, en el 25, el central va aconseguir l'1-0 amb un gran gol d'un fort xut, també creuat, després de rebre una pilota de Fernando, anar-se amb una sotana d'Umtiti i afusellar Ter Stegen.

A la represa, el Barcelona, obligat pel marcador advers i ferit en l'amor propi per les seves ombres en atac, va collar més, va dominar, va tenir més la pilota i va buscar amb més criteri aprofitar els punts febles del Sevilla, que, no obstant això, no es va arronsar i va contraatacar com en una acció en la qual En-Nesyri es va adormir. Messi va assumir els galons i, molt més actiu, va mirar de generar-li problemes al rival amb la seva mobilitat i les seves rematades, com un des de la frontal de l'àrea als 67 minuts, després de secundar-se en Frenkie de Jong, que va desviar Bono, molt segur, com en una falta centrada amb perill per l'argentí a l'àrea petita que va aturar el marroquí.

En plena ofensiva blaugrana, el que no va perdonar va ser Rakitic, que en un dels contraatacs del Sevilla va aprofitar que Umtiti trencava el fora de joc per controlar, només, enal'àrea i afusellar a Ter Stegen per a aconseguir el 2-0, un gol que pot ser molt valuós i que no va celebrar pel seu passat blaugrana.