Els primers cent partits del Bàsquet Girona en categories professionals

un projecte que mira amunt. 1 Faye en el partit de debut a LEB Or contra l'Alacant aquest curs.

2 Carles Marco, tècnic d'aquest curs. 3 Alzamora durant un partit a EBA.

4 Formento en un temps mort a LEB Plata. F

Dos triples de Schaftenaar i Pep Busquets en uns últims dos minuts d'inspiració van permetre al Bàsquet Girona endur-se dimarts de Madrid una victòria innegociable contra el Canoe. El triomf impulsa les opcions de l'equip de Carles Marco d'entrar a la fase d'ascens (que equival a salvar la categoria sense haver-se-la de jugar en la lligueta de descens), i també serveix per celebrar el centenari del club en les categories FEB amb una alegria i, possiblement, el millor moment des que el 2017 es va crear l'equip sènior.

Tres temporades i mitja ha necessitat el Girona per arribar a aquesta xifra, tenint en compte que l'anterior va quedar esbiaixada per sorpresa al març amb l'arribada del coronavirus, l'estat d'alarma i el confinament. El projecte de tenir un primer equip sènior va arrencar el 2017 a la Lliga EBA, encara semiprofessional. Amb Quim Costa d'entrenador, s'hi van jugar 26 partits. Tot i que l'objectiu era ascendir, el salt a la LEB Plata es va aconseguir als despatxos gràcies a una remodelació de les categories impulsada per la Federació. En la tercera divisió espanyola s'hi va competir dues temporades. La 2018/19 i la 2019/20. La primera la va començar Costa a la banqueta però la va acabar Àlex Formento, que n'era el director esportiu. Ell mateix va continuar el curs passat assolint l'ascens a Or perquè quan es va donar per finalitzada la competició els gironines eren tercers en la fase d'ascens, l'última plaça que donava dret a fer la millora de categoria. A LEB Or el Girona viu el seu millor moment. Després d'un inici amb molts dubtes, Carles Marco, el tècnic que va suplir Àlex Formento, ha aconseguit millorar els resultats. Cinc victòries en els darrers sis partits han permés impulsar l'equip i fer-lo somiar en acabar entre els cinc primers aquesta primera fase. Costa, Formento i Marco han sigut els tres entrenadors del Bàsquet Girona en aquest centenar de partits.

El club ha obtingut més victòries que derrotes en aquesta aventura al bàsquet professional, camí de recuperar per a la ciutat de Girona la plaça a l'elit ACB que va perdre l'Akasvayu l'estiu de 2008 pels problemes econòmics. En total han sigut 61 triomfs per 39 derrotes, i la sensació que el camí que s'havia marcat Marc Gasol quan va decidir tirar endavant amb el sènior s'ha seguit fil per randa. El projecte va nèixer el 2014 només com a escola de bàsquet i sota el nom de CEB Marc Gasol, i va continuar el 2016 convertint-se en l'Escola Bàsquet Girona Marc Gasol. Des de la temporada 2017/18, únicament ja s'hi ha mantingut el nom de la ciutat, coincidint amb l'estrena a EBA, l'inici de la trajectòria professional.

Després de la victòria de dimarts, l'equip va tenir ahir jornada de descans i a partir d'avui començarà a preparar el següent repte, que passa per Múrcia el proper diumenge al migdia (12.30). La LEB Or s'atura el cap de setmana del 21 de febrer per les competicions internacionals. Quan es reprengui quedarà rebre el Canoe a casa (28), recuperar l'endarrerit amb Almansa (3 de març) i visitar el Lleida (7).