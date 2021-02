Sense Gray per fer el primer pas d'un calendari sense treva

El parèntesi arribava en forma d'èxode internacional. Fontajau es buidava i les jugadores de l'Uni s'escampaven. Per aquí i per allà. Pausa a la competició domèstica, un petit respir abans del que ve ara. Aquesta tarda, a partir de les set, primer pas d'un calendari sense treva, que durà l'Spar Girona a disputar fins a cinc partits abans que el febrer baixi la persiana amb la Copa de la Reina en un horitzó cada cop més proper. El rival, un Cadí La Seu irregular, instal·lat a mitja taula, però capaç de fer la guitza, sobretot si es tracta d'un derbi. L'afrontarà Alfred Julbe sense una de les seves jugadores diferencials. Chelsea Gray no ha tornat a temps dels Estats Units, on preparava els Jocs amb la seva selecció, i està descartada.

«No hi serà, però ho compensarem d'una altra manera». Julbe no vol posar excuses. Ho considera una pèrdua de temps. «Condicionants en té tothom. Com menys ens queixem, millor». Amb el calendari passa tres quarts del mateix. «És dur, sí. Ara és un moment en el qual s'acumulen els partits i els endarrerits per coronavirus es col·loquen on es pot. Ara toca desenvolupar formes d'entrenament diferents perquè tot està atapeït. Ens toca exigir-nos i queixar-nos poc perquè tenim la sort de ser un dels pocs segments professionals que encara pot treballar». L'Uni rep avui el Cadí, per després jugar contra l'Ensino (14 de febrer), Gran Canària (16), Promete (21), l'endarrerit amb el València (24) i l'Al-Qázeres (28), mentre la Copa arribarà la primera setmana del mes de març. Però primer, el derbi. «Els equips a la segona volta, tret dels que es deixen anar, solen donar un plus. També és el cas del Cadí, que segur que donarà un plus contra nosaltres». L'equip està avisat.