Rafa Pérez: «Algú que comença amb catorze anys està format, però aprèn al camp»

Delegat del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la FCF a Figueres. Amb més de trenta anys d'experiència en el món de l'arbitratge, el gallec és el màxim responsable de la gestió i designacions arbitrals a l'Alt Empordà. Una tasca organitzativa que va de la mà amb la «gestió de persones» i la part més humana de l'estament.

Gallec de naixement i figuerenc d'adopció, després de trenta-tres anys a l'Alt Empordà, Rafael Pérez Bernardo és el màxim responsable arbitral de la Federació Catalana de Futbol a la comarca.

Com està vivint l'estament arbitral la situació actual?

Estem com tothom. Patint per la incertesa i perquè no podem fer el que ens agrada, exactament igual que els jugadors. Ho trobem a faltar.

Va de la mà de la necessitat per sumar efectius a la plantilla.

Hem de veure la situació que ens trobarem després de tot això. Crec que no tindrem gaires baixes, però seguim fent cursets anuals per tenir els arbitres que necessita la competició. Hi ha molts partits a l'Alt Empordà, fem més de cent partits en un cap de setmana.

Per adaptar-se obren un nou curs per a formar nous àrbitres.

Correcte. Va enfocat a incorporar gent jove. Amb el pas dels anys la plantilla es va renovant i estem en un bon nivell, però no ens podem aturar. Sumar gent ha de ser una feina constant per poder garantir la nostra tasca.

Ningú neix après. Entenem que els àrbitres no són una excepció, no?

Sí. Un noi o noia que comença amb catorze anys està ben format, però arbitrà s'aprèn sobre el camp. A vegades a la gent li costa entendre que l'àrbitre, igual que un jugador de futbol base, està aprenent. Intentem acompanyar-los molt.

Heu notat que hi ha més cura per la figura de l'àrbitre?

Queda molt per fer, però hem notat una progressió molt bona. Aficionats i, sobretot, clubs han respost a les diferents campanyes de conscienciació. També tenim la potestat d'aturar un partit si hi ha problemes de comportament al camp o la grada, i ho hem de fer servir.

Parlant de joventut, també és inevitable acceptar que hi poden haver errors humans o situacions externes. Com ho gestiona?

És una de les parts més importants de la meva feina, gestionar persones. Conec molt bé els nostres membres, fa trenta anys que estic en aquest món i intento ser molt proper per donar suport personal, si és necessari. L'error humà existeix i la meva tasca és detectar el problema i, si escau, aturar-lo un temps. Hem de fer aquest filtre, i m'ajuden en César Romero i en David Romans per ajudar a tothom que ho necessiti. No passa gaire, però els àrbitres són persones.

Què creu que passarà l'endemà de la Covid?

Sobre aquest tema també tinc molta incertesa, la veritat. Sé que alguna cosa canviarà en el món del futbol i el nostre àmbit. Això ens ha donat a tots una lliçó que tot pot canviar en molt poc temps. Ens canviarà com a persones, segur. No sé ben bé que canviarà, però a nosaltres només ens queda seguir treballant dia a dia perquè quan tot això passi i puguem començar, estiguem preparats per donar resposta a les necessitats de la competició. Ja veurem com serà.