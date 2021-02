Koeman perd Dest, Pjanic i Braithwaite per a l'anada a Sevilla

Koeman perd Dest, Pjanic i Braithwaite per a l'anada a Sevilla

El Barça i el Sevilla obren aquest vespre les semifinals de la Copa al Sánchez Pizjuán. Els de Ronald Koeman arriben a la cita copera en plena bona ratxa. A la La Lliga, els blaugranes encara no han cedit ni un sol punt en el que va de 2021. Han acumulat sis victòries consecutives. L'última, contra el Betis diumenge passat (2-3), després de capgirar un 1-0 en contra al final de la primera part. El quadre barcelonista s'està especialitzant en l'art de les remuntades, també en la Copa. La setmana passada, en els quarts de final del torneig, els blaugranes van neutralitzar un 2-0 advers enfront del Granada en els últims minuts del partit. Arribats a la pròrroga, els culers van imposar la seva llei per a endossar un 3-5.

Així és com es van plantar a les semifinals de la competició, l'única ronda que conserva l'antic sistema a doble volta. En l'anada, viatgen a Sevilla amb vuit baixes en el primer equip. I és que, després de fer-se un esquinç en el turmell esquerre enfront del Betis, el central uruguaià Araujo no ha estat l'últim a sumar-se a la infermeria. Ahir es van conèixer tres baixes més: la del lateral Sergiño Dest, el migcampista Miralen Pjanic i el davanter Martin Braithwaite. Tots ells arrosseguen problemes musculars i no viatjaran a Sevilla. Tampoc ho faran els defenses Gerard Piqué i Sergi Roberto ni els atacants Ansu Fati i Philippe Coutinho. I el tècnic blaugrana, Ronald Koeman, haurà de reestructurar de nou la línia defensiva que tants maldecaps porta causant-li aquest curs.

Davant l'allau de baixes defensives del Barcelona, l'entrenador blaugrana va reconèixer aquest dimarts que l'opció d'endarrerir la posició de Frenkie de Jong a la saga fa que l'equip «perdi alguna cosa en el centre del camp». Sobre el rival d'avui, Koeman va elogiar la condició física, l'organització i la qualitat individual dels jugadors del Sevilla: «Per això estan a dalt en la la Lliga i en semifinals de Copa. Tenen una de les plantilles més completes del torneig. Haurem d'estar bé amb pilota per a sortir bé de la seva pressió», va explicar. El Sevilla té les baixes de Vaclik, Escudero, Jesús Navas, Marcos Acuña, Ocampos i Óscar Rodríguez. Per contra Ivan Rakitic ja està disponible per a Lopetegui.