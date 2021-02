Els gols de Benzema i Mendy deixen el Madrid segon a cinc punts de l'Atlètic

Dos gols dels francesos Karim Benzema i Ferland Mendy a la segona part van permetre el Reial Madrid vèncer per 2-0 al Getafe en el partit ajornat corresponent a la primera jornada de la Lliga Santander disputat anit a l'estadi Alfredo Di Stefano.

El Madrid es va avançar al marcador als 59 minuts després d'una centrada de Vinicius des de la dreta que Benzema, guanyant-li la partida al salt a Cabaco, va rematar a gol. Poc després, en una altra jugada col·lectiva de l'equip local, Marcelo va aprofitar un buit per la banda esquerra per posar una centrada que Mendy, tot sol al centre de l'àrea, va rematar a gol per situar el 2-0.

El Getafe amb prou feines va inquietar la porteria madridista i quan es va veure per sota en el marcador es va quedar sense arguments. Els blancs tenien 9 baixes però van guanyar fàcilment.

Amb la victòria, el Reial Madrid se situa segon amb 46 punts, a cinc del líder, l'Atlètic de Madrid, que té dos partits menys.