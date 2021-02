El Girona afronta amb el dubte de Biram Faye el segon partit de Lliga en 48 hores

El Bàsquet Girona afronta aquest vespre a Madrid (20.00) el segon partit en 48 hores. Amb el dubte del pivot Biram Faye, que ja es va perdre diumenge el triomf contra el Granada per unes molèsties a l'esquena, l'equip de Carles Marco recupera finalment un duel programat inicialment per a l'11 de desembre i que s'ha hagut de cancel·lar tres cops per incidències derivades de la covid-19. El Canoe, cuer del grup, és un rival directe. El Girona, que ha guanyat quatre dels últims cinc partits, mira amunt i, si avui surt victoriós de Madrid, entrarà de ple en la lluita per accedir a la fase d'ascens (equivalent a tenir garantida la permanència).

El tècnic va advertir ahir que el Canoe «és un bon equip, que corre i té bons pivots i bons anotadors». Avui Marco no podrà comptar amb Pepo Barral, perquè en el moment en què s'havia de jugar el partit, encara no tenia fitxa. Diumenge el Girona jugarà a Múrcia una nova final.