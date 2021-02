Dos minuts d'inspiració al final donen una victòria per somiar al Girona

La derrota hauria significat tornar a entrar en problemes; la victòria, per més que poc brillant, dispara l'ambició d'un Bàsquet Girona que ha guanyat cinc dels seus últims sis partits, que ja ha igualat el balanç a la classificació (7/7) i que entra de ple en la lluita per acabar disputant la fase d'ascens. Que més que la possibilitat ara per ara encara irreal de fer el salt a l'ACB, ofereix un premi molt valuós: garanteix la permanència sense necessitat de jugar la lligueta per evitar el descens. En pistes com les del Canoe, el cuer d'aquest grup de la LEB Or, s'hi guanyen lligues i permanències. I el Girona en va fer prou serrant una mica més les dents en l'últim quart i deixant-se endur per dos últims minuts d'inspiració, per complir en un partit que s'havia ajornat quatre vegades prèviament.

Pep Busquets, clau en la victòria de diumenge contra el Granada, va tornar-ho a ser anit a Madrid amb 21 punts. Seva va ser l'estocada pràcticament definitiva al Canoe, que de cop i volta, quan s'havia vist per davant durant tot el tercer quart i en sis minuts del darrer, va trobar-se amb el partit pràcticament perdut. A quatre minuts del final Faye empatava (68-68) després que s'hagués salvat un moment crític al tercer quart (63-54) amb una cistella de Bercy. El Girona va aconseguir entrar al darrer parcial sense haver pres mal (63-57) i allà no va desaprofitar l'oportunitat.

A 2.11 pel final una tècnica a Alberto Martín donava un tir lliure a Sàbat (68-69) i una posessió que acabava amb triple de Schaftenaar (68-72) per posar per primer cop per davant el Girona en tota la segona part. Ja no s'escaparia el partit, per bé que Busquets va haver d'aparèixer des de 6.75 per ampliar l'avantatge a +5 (70-75). Sevillano i Sàbat, amb un tir lliure cada un, van acabar d'arrodonir el marcador davant d'un Canoe precipitat, horrorós en el tir de tres (3/24) i que va acabar perdent la pilota quan tenia un atac per empatar (73-76) amb 14 segons per davant.

Abans de tot això s'havia vist un primer quart molt ofensiu (23-26) i un segon amb un màxim avantatge gironí de 10 (25-35) que no va servir per trencar. Ahir el Girona no va trobar Rozitis com diumenge, i tot i recuperar Faye, va guanyar pel seu encert exterior i la millora defensiva al final.