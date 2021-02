El Llagostera venç per la mínima al Lleida

En el primer partit a casa del 2021, el Llagostera s'ha desfet del Lleida per la mínima gràcies a una diana al minut 13 de Julen Monreal després d'un servei de cantonada. El navarrés ha aprofitat la precisió mil·limètrica de Sergio Cortés per posar la pilota al fons de la xarxa de Pau Torres en la primera ocasió de gol de la primera meitat. David Garcia ha pogut posar el 2-0, però quna ho tenia tot de cares per superar Torres, no va encertar a colpejar bé la pilota.

A la repressa, els lleidetants, que han visitat el Municipal tercercs, han fet un pas més i han tingut ocasions per posar l'empat. Yasser ha tingut la més clara. El lleidetà ha aprofitat una badada de Monreal però el seu xut ha fregat el pal de Marcos i ha anat fora. Aquesta victòria fa que els blaugranes sumin els primers tres punts de l'any a casa, on no perden des de la temporada passada, i escalin posicions a la classificació.