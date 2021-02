El Girona B venç al camp de l'Horta amb un gol de Pau Víctor al descompte

Esclat d'eufòria ahir al Feliu i Codina del barri d'Horta de Barcelona quan Pau Víctor, que va entrar a les darreries del partit, va aprofitar una assistència de Ferri, que el deixava sol davant del porter local, per culminar un gran contraatac i marcar l'1-2 final al minut 93. Els gironins van ser dominadors del partit i van obrir la llauna mitjançant una gran rematada de cap de Dan Coll, en un córner. L'ex del Girona Joel Méndez va posar l'1-1 al marcador en el 89, pocs minuts abans de la sentència de Víctor.

El filial del Girona visitava ahir el Feliu i Codina de Barcelona per enfrontar-se a un Horta en hores baixes: estan immersos en la zona baixa de la classificació i no sumen els tres punts des de l'11 de novembre. No obstant aquestes males dades, no calia refiar-se'n, ja que tots els partits menys un els han perdut per la mínima. Conscient d'això, Vizuete va plantejar un enfrontament amb la premissa de ser-ne els dominadors amb el bon tracte de pilota com a bandera. Cares no habituals es van poder veure en el seu 11: Vizuete va fer ús de dos juvenils i del recent fitxatge, Iván Amoedo. La primera ocasió del duel va ser de Gonpi, però el seu xut va topar amb l'exterior de la xarxa. Poc minuts més tard, amb un gran salt per rematar de cap, Dan Coll va fer el 0-1 en un servei de cantonada colpejat per Ferri. El capità i extrem esquerre va arribar fins a línia de fons en el minut 93 per assitir un Pau Víctor que va posar l'1-2 definitiu poc minuts després que Méndez empatés el duel.