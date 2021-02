Espanya perd contra Itàlia i es queda sense disputar la final de l'ATP Cup

Espanya va caure la passada matinada contra Itàlia en les semifinals de la Copa ATP, que es disputa a Melbourne (Austràlia), després que Pablo Carreño i Roberto Bautista perdessin davant Fabio Fognini (6-2, 1-6 i 6-4) i Matteo Berrettini (6-3 i 7-5), respectivament. D'aquesta manera, el combinat estatal no podrà repetir la final de l'any passat. El número dos del món, Rafa Nadal, no va poder ajudar els seus companys perquè estava de baixa per unes molèsties a l'esquena.

Carreño, que havia guanyat els set cara a cara previs, va desaprofitar un 2-0 inicial i va veure com l'italià li acabava remuntat el primer set. L'asturià es va refer i va guanyar el segon set, però en el tercer i definitiu dues ruptures consecutives van frustrar a l'espanyol.

D'altra banda, Bautista tampoc va poder amb Berrettini. De fet, no li va saber trencar cap servei i, a més, va haver de demanar les assistències mèdiques al final de la primera mànega. Tot això va fer impossible que el valencià pogués impedir l'eliminació i Itàlia aconseguia el seu tercer i definitiu punt.

Seran els italians i Rússia els que es disputaran el títol en la segona edició del torneig, i es proclamarà un campió inèdit, ja que la Sèrbia Novak Djokovic, guanyadora l'any passat després de superar a Espanya, va quedar fora en la fase de grups.