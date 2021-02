VÍDEONOTICIA | El Barça remunta amb l'entrada de Messi

El Barcelona va sumar la seva sisena victòria consecutiva a LaLiga (2-3) després de remuntar en una segona part un 1-0 amb el qual es va anar al descans el Betis, que va veure com la presència de l'argentí Leo Messi va fer reaccionar als visitants després de quedar-se en el primer període en la banqueta.

Messi va fer l'empat en entrar al camp (1-1) i després el portuguès Francisco Trincao va aconseguir al final el 2-3 definitiu davant un rival que no es va rendir mai i va fer molt per, almenys, quedar-se amb un empat.

Va semblar que l'entrenador dels blaugranes, el neerlandès Ronald Koeman, va pensar també en el partit del pròxim dimecres una altra vegada en la capital andalusa, però en l'estadi del Sevilla, en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei, i en el desgast que va patir el seu equip dimecres passat a Granada, amb pròrroga inclosa, per tal de superar els quarts.

Així, l'argentí Leo Messi es va quedar d'inici en la banqueta i amb ell jugadors com Pedri González o el neerlandès Frenkie de Jong, mentre que, davant la baixa per lesió de Sergi Roberto, li va donar el lloc en el lateral dret al canterano Óscar Mingueza. L'entrenador del Betis, el xilè Manuel Pellegrini, també va sorprendre amb algunes absències destacades de jugadors que van acabar fatigats dijous passat en els quarts una Copa que, igual que la del Barça, va portar pròrroga i en aquesta ocasió amb eliminació en els penals davant de l'Athletic Club.

El conjunt visitant es va trobar tot just començar, quan estaven els equips en fase d'estudi i amb intercanvis de cops, amb la lesió del central uruguaià Ronald Araújo, qui es va fer mal en el turmell esquerre després d'un mal gest i això li va impedir continuar, per la qual cosa li va substituir De Jong.

El Barça va recompondre el seu dibuix sobre el camp davant un Betis que va voler ser protagonista del xoc davant un rival en el qual el francès Ousmane Dembélé va ser el que es va moure millor entre les línies defensives verd-i-blanques.Així va arribar una bona aproximació local, amb passada de Borja Iglesias al qual no va arribar amb claredat per a rematar de cap Juanmi Jiménez, al que va replicar el conjunt visitant amb un centre de Jordi Alba i cop de cap del francès Clement Lenglet sense posar-li la bona direcció.

Quan es presagiava l'empat a zero en la primera part, una bona contra del Betis va ser culminada amb un centre del lateral dret brasiler Emerson Royal i la bona definició de Borja Iglesias per a posar l'1-0, el seu tercer tant en aquest torneig.En la segona part Koeman va donar entrada Pedri des de l'inici pel danès Martin Braithwaite per canviar la dinàmica ofensiva dels seus, però va ser el lateral dret Óscar Mingueza el que aviat va tenir l'oportunitat d'empatar amb una forta rematada al qual va respondre perfectament Joel Robles i poc després va ser Juanmi el que va posar a prova al meta alemany Marc-André Ter Stegen. El Barcelona no ho va veure clar i abans que es complís el primer quart d'hora de la represa ja va entrar Messi al costat del portuguès Francisco Trincao.

Dos minuts de l'argentí sobre el terreny de joc li van ser suficients per a posar l'empat en rematar fort, per baix i ajustat a un pal i sumar així el gol número 13 en el seu compte en aquesta Lliga.



La formació visitant era una altra, molt mes vertical i amb aproximacions perilloses com una de Dembélé a la qual va respondre el porter bètic, que no va poder evitar que en una jugada desafortunada el central Víctor Ruiz es fiqués un gol en pròpia meta després d'una rematada defectuosa del francès Antoine Griezmann.

En nou minuts el Barça li va donar la volta al marcador, però Víctor Ruiz es va rescabalar i va aconseguir aviat el 2-2, amb una rematada de cap després d'un precís servei de falta del francès Nabil Fekir, i això va trencar definitivament el partit, que en el seu tram final va poder decantar-se per a qualsevol costat, encara que el Betis, amb Guido Rodríguez, Canales i Loren de refresc, va posar molt perquè els punts es quedessin a Sevilla.

Malgrat això, va ser el barcelonista Trincao el que va signar una gran rematada que va entrar fregant el travesser per a posar el 2-3 mancant tres minuts perquè es complís el temps reglamentari.



- Fitxa tècnica:

2 - Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul (Guido Rodríguez, m.75), Guardat; Aitor Ruibal (Rodri, m.64), Juanmi (Tello, m.75), Fekir (Canales, m.82); i Borja Iglesias (Loren, m.82).

3 - Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo (De Jong, m.11), Lenglet, Jordi Alba; Pjanic (Trincao, m.57), Sergio Busquets (Umtiti, 77), Riqui Puig (Messi, m.57); Griezmann, Dembélé i Braithwaite (Pedri, m.46).

Gols: 1-0, M.38: Borja Iglesias. 1-1, M.59: Messi. 1-2, M.68: Víctor Ruiz, en pròpia meta. 2-2, M.75: Víctor Ruiz. 2-3, M.87: Trincao.

Àrbitre: Carlos del Turó Gran (Comitè Madrileny). Va amonestar als visitants De Jong (m.47), Dembélé (m.64) i Sergio Busquets, (m.73) i al local Víctor Ruiz (m.77).

Incidències: Partit de la vintena segona jornada de LaLiga Santander disputat en l'estadi Benito Villamarín sense públic.