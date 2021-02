Derbi vibrant que acaba en empat

El Sarrià i el Bordils han empatat (24-24) en el derbi gironí de Divisió de Plata. Un partit vibrant i molt emocionant que no s'ha decidit fins als últims instants en què el Sarrià ha evitat la victòria dels de Pau Campos a tres segons pel final. El Sarrià ha portat la iniciativa i ha arribat a tenir avantatges de quatre gols (11-7 i 19-15). El Bordils, però, no s'ha rendit i ha aconseguit capgirar el marcador en els 10 minuts final (21-22). Llavors, ha arribat un frec a frec i un intercanvi de cops. El Bordils semblava que ho tenia guanyat amb el 22-24, però els de Salva Puig no han llençat la tovallola i han aconseguit igualar al final. Ha estat un partidàs, sense públic, d'allò més competit que, a la primera part, el Sarrià no ha sabut trencar i, a la represa, el Bordils ha deixat escapar pràcticament a la darrera jugada.