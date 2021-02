El porter de l'Ajax, Onana, és castigat amb un any sense jugar per dopatge

El Comitè de Control, Ètica i Disciplina ha castigat el porter de l'Ajax, André Onana, amb un any de suspensió per haver donat positiu en un control antidoping el 30 d'octubre. Tant l'Ajax com el porter camerunès de 24 anys, format al planter del Barça, va anunciar que recorreran la sanció imposada. Onana va revelar que va «confondre» una medecina de la seva dona que contenia una substància prohibida «amb una aspirina». «Va ser un error humà. La vaig confondre amb un medicament pel refredat. La sanció és excessiva perquè ha quedat demostrat que va ser una errada no intencionada», deia.

Onana recorda que té 24 anys i que ha estat nomenat el millor porter d'Holanda les darreres qutare temporades i el millor d'Àfrica els últims tres anys i que per això no té «cap necessitat de recórrer al dopatge per impulsar» la seva carrera. El camerunès va informar, en un comunicat, que recorrerà el càstig al TAS per tal de demostrar la seva «innocència» i poder tornar aviat a competir.