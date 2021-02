La finestra FIBA buida Fontajau

L'aturada de la Lliga Femenina per una nova finestra FIBA ha buidat Fontajau fins al punt que aquests dies només les gironines Júlia Soler i el nou fitxatge, Clàudia del Moral, faran alguns entrenaments. Set components de la plantilla han marxat amb les seves respectives seleccions (Palau, Araújo, Reisingerova, Eldebrink, Labuckiene, Elonu i Gray) i, a més a més, Vasic i Ferrari, amb permís del club, han viatjat uns dies als seus països, Sèrbia i Paraguai. L'èxode s'allargarà fins a principis de la setmana entrant, quan Alfred Julbe anirà recuperant jugadores i podrà començar a preparar el derbi contra el Cadí del dijous 11 de febrer (19.00).

Bona part de les internacionals disputaran aquesta setmana partits de classificació per l'Eurobàsquet. És el cas de Frida Eldebrink (Suècia), que dijous s'enfronta a Montenegro a Podgorica; Julia Reisingerova (República Txeca), que dissabte juga contra Dinamarca en una bombolla a Istambul, i de Giedre Labuckiene (Lituània), que també ha viatjat a Turquia per enfrontar-se amb les amfitriones i d'una Sèrbia ja classificada. No tindrà l'ocasió de jugar contra Sonja Vasic, que no ha sigut convocada, però que ha aprofitat l'aturada per viatjar uns dies al seu país, igual com ha fet Paola Ferrari.

Les internacionals espanyoles, Laia Palau i María Araújo, prenen part entre avui i diumenge en una concentració convocada pel seleccionador Lucas Mondelo a Tolosa (França) per seguir preparant les cites d'aquest estiu, l'Eurobasket de València i els Jocs Olímpics de Tòquio. Espanya ha citat catorze jugadores i aprofitarà l'estada per disputar dos amistosos contra França que podran seguir-se per Teledeporte (divendres 5, a les 21.00 hores, i diumenge 7, a les 18.00 hores). La concentració s'organitza a mode bombolla per vetllar per la seguretat de totes les jugadores i cos tècnic. Entre les mesures que es duran a terme hi haurà la realització de diverses proves PCR abans de la concentració, durant i després. Les jugadores que han marxat més lluny són Chelsea Gray, que ha d'anar a una concentració de la selecció dels EUA del 4 al 7 de febrer a la Universitat de Carolina del Sud, i Adaora Elonu, que també estarà a Amèrica del Nord amb Nigèria.

Les úniques jugadores que seguiran treballant a Fontajau aquests dies seran les gironines Júlia Soler i Clàudia del Moral. La base d'Hostalric és el darrer fitxatge de l'Spar Girona, després de la sortida d'Helena Oma, i tindrà uns dies per posar-se a punt abans del possible debut contra el Cadí.