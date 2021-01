Valuós empat del Bordils davant el Burgos

El Bordils ha aconseguit un meritori empat davant el Burgos (25-25), un dels equips revelació d'aquesta temporada i que arribava a terres gironines després de guanyar els seus últims sis partits.

Els blanc-i-verds no s'han rendit tot i veure's set gols per sota en primer temps (6-13) i han aconseguit igualar el duel en els primers compassos de la segona meitat (18-18). Llavors els castellans han tornat a marxar quatre gols per sobre (20-24), però un bon final de partit ha fet posar al conjunt entrenat per Pau Campos dins el partit (23-25).

Amb 24-25 els visitants no han pogut sentenciar el duel i el Bordils ha tingut l'oportunitat d'empatar el partit. Carles Pou, en l'últim sospir, ha estat l'autor del gol de l'empat.