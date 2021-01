La Unió empata a Granollers (0-0) amb el record de Sergi Murga

La Unió Esportiva Figueres ha sumat un punt (0-0) avui al camp de l'EC Granollers i continua a mitja taula de Tercera Divisió. El partit ha estat clarament marcat pel record cap a Sergi Murga, jugador del Figueres entre el 2010 i el 2014 (138 partits de lliga) que va morir ahir als 37 anys en un accident de trànsit quan anava amb bicicleta. El Figueres ha jugat el partit amb crespó negre i s'ha guardat un minut de silenci, a més de dipositar una samarreta unionista amb el dorsal 5 –que havia lluït Murga-, un braçalet de capità i un ram de flors sobre la gespa del camp del Granollers.

En l'àmbit esportiu, els blanc-i-blaus –avui, de lila- tenien les baixes per lesió de Marc Bech, Pol Tarrenchs i Angel Blanco, mentre que ha reaparegut Ivan Vidal a la segona meitat. El partit ha estat igualat i després d'una primera part sense ocasions els figuerencs han pressionat a la represa. Al minut 28, Coto ha demanat canvi per lesió i al seu lloc ha entrat Valverde. Pol Gómez, amb dos xuts des de fora de l'àrea que ha rebutjat el porter –un dels quals, de falta directa-, Pepu Soler –amb un tir alt- i Valverde han tingut opcions de decantar la balança pels unionistes. Al darrere, amb Andrés segur sota els pals, l'equip de Javi Salamero s'ha mantingut ferm. Al minut 76 ha debutat Dani Gómez, migcampista ofensiu que aquesta setmana ha fitxat procedent del CF Lloret.

Javi Salamero, entrenador del Figueres, ha explicat que «el partit ha estat molt igualat i qualsevol dels dos equips podia haver decantat la balança. Nosaltres hem insistit, ens hem mantingut ferms i sòlids i ofensivament hem tingut ocasions per avançar-nos. La valoració no és molt positiva perquè no hem guanyat, però el punt té valor».

Amb aquest resultat, el Figueres només ha perdut un partit en les últimes nou jornades i segueix a cinc punts de les places de play-off d'ascens. El proper partit serà diumenge que ve 7 de febrer (12 h) a Vilatenim amb la visita del líder del grup, el Cerdanyola del Vallès.